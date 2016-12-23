長相神似穀保教練 東園丁子坡綽號「蔡董」
諸羅山盃國際軟式少棒賽低年級組冠軍賽，台北市東園國小今天(23日)不敵日本新潟JBC-JT，拿下亞軍，而陣中第4棒丁子坡超搶鏡，因外形神似穀保家商青棒隊教練蔡明堂，在隊上的綽號就叫「蔡董」，他也笑說，「以後想讀穀保。」
東園國小在低年級組冠軍賽以1比3敗給日本新潟JBC-JT，無緣冠軍，但東園總教練賴敏男笑稱，「我們是台灣第一名。」這次擔任第4棒的丁子坡，冠軍戰中雖然沒安打，但賴敏男說：「他打擊不錯，平常很認真，成績也都是班上第1名。」
因為爸爸也打乙組棒球，丁子坡在耳濡目染之下，3年級時加入棒球隊，目前4年級的他，笑起來眼睛眯成一條線，十分可愛，而他也被教練發現，長相神似蔡明堂，之後全隊都叫他「蔡董」，丁子坡說：「知道蔡董是誰，以後也想讀穀保，因為很強。」他也透露，自己是Lamigo桃猿球迷，最喜歡的球員是鍾承祐。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。