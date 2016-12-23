長相神似穀保教練 東園丁子坡綽號「蔡董」

東園丁子坡。（葉姵妤攝）

諸羅山盃國際軟式少棒賽低年級組冠軍賽，台北市東園國小今天(23日)不敵日本新潟JBC-JT，拿下亞軍，而陣中第4棒丁子坡超搶鏡，因外形神似穀保家商青棒隊教練蔡明堂，在隊上的綽號就叫「蔡董」，他也笑說，「以後想讀穀保。」

東園國小在低年級組冠軍賽以1比3敗給日本新潟JBC-JT，無緣冠軍，但東園總教練賴敏男笑稱，「我們是台灣第一名。」這次擔任第4棒的丁子坡，冠軍戰中雖然沒安打，但賴敏男說：「他打擊不錯，平常很認真，成績也都是班上第1名。」

因為爸爸也打乙組棒球，丁子坡在耳濡目染之下，3年級時加入棒球隊，目前4年級的他，笑起來眼睛眯成一條線，十分可愛，而他也被教練發現，長相神似蔡明堂，之後全隊都叫他「蔡董」，丁子坡說：「知道蔡董是誰，以後也想讀穀保，因為很強。」他也透露，自己是Lamigo桃猿球迷，最喜歡的球員是鍾承祐。

(中時電子報)