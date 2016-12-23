林書豪表現佳 美媒：快回到之前水準
美NBA布魯克林籃網隊今晚主場迎戰強敵金州勇士隊遭逆轉，台裔球星林書豪先發拿下10分、8籃板、11助攻「準大三元」，美媒認為他已快回到之前最佳水準。
儘管強敵壓境，籃網晚上在主場優勢下，將士用命，打了半場好球，唯第3節魔咒再現，最後一節又後繼無力，終場遭逆轉，以101比117，輸了16分。
林書豪晚上先發，上場計32分鐘，是傷後復出以來上場時間最久的1場，攻下10分、8籃板、11助攻「準大三元」，還有2抄截、2火鍋，2記3分線，表現算是不錯，但也發生多次失誤。
不過運動社群網站Rotoworld依舊肯定林書豪表現，認為是受傷以來表現最佳一次，也是本季開賽迄今最佳代表作之一。
籃網期盼豪小子保持健康身體，不再受傷，繼續今晚的衝勁與表現，早日回到之前最佳狀態。1051223
(中央社)
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