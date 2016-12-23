立院三讀 社會住宅租弱勢保障增到3成

我要評比

立法院院會今天三讀修正通過住宅法部分條文，社會住宅供經濟或社會弱勢比例，由1成提高到3成；如果房東出租房屋給弱勢族群，每屋每月免繳綜合所得稅額度最高新台幣1萬元。1051223

(中央社)