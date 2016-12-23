梁振英北京述職 李克強肯定工作

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在梁振英表態不競選連任後，中國大陸國務院總理李克強今天接見赴北京述職的香港行政長官（特首）梁振英，並代表北京中央充分肯定梁振英的工作。

綜合香港電子媒體報導，李克強上午在北京中南海紫光閣接見梁振英。

他說，特區政府務實努力發展經濟、改善民生，使經濟穩定成長，又推進創業、創新發展，北京中央對梁振英和特別行政區政府的工作充分肯定。

李克強重申，北京中央會繼續堅持「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，嚴格按基本法辦事，全力支持梁振英和特區政府施政。

李克強並說，北京中央制訂「十三五」（2016年到2020年）規劃專項和推動「一帶一路」時，會利用香港優勢，考慮大陸和香港的需要。

另據商業電台報導，李克強與梁振英會晤時的座位安排與去年相同，即李克強坐在長型會議桌的主席位，梁振英及特區政府官員等人坐在長桌兩側。

過去香港特首到北京述職時，常與北京領導人坐在對等的位置上，但自去年起，北京方面採取了上述的座位安排。

報導指出，新的座位安排更凸顯北京中央和香港上下從屬關係。1051223

(中央社)