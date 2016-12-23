議會推擠傷人 台南議員郭清華遭起訴

台南市議會在9月30日舉辦議長補選相關事宜時，出現朝野議員推擠衝突情況。過程中國民黨議員洪玉鳳遭民進黨議員郭清華擊傷住院，檢方偵辦後，依過失傷害罪對郭清華提起公訴。

台南市議會在9月30日召開臨時會時，藍綠雙方陣營為了議長補選事宜爆發衝突，一陣推擠後，洪玉鳳因左眼遭郭清華打傷被送醫治療；後來診斷為眼窩骨折、輕微腦震盪，手術治療住院療養一段時日。

起訴書中指出，郭清華不滿國民黨議員把副議長辦公室大門關上而上前推擠。過程中郭清華一度為了掙脫他人推擠時，右手肘揮擊到站在後方的洪玉鳳左眼附近。

檢方勘驗相關錄影畫面後，認定郭清華是與其他人推擠時，掙脫動作太大才傷及洪玉鳳，並非故意打人，偵辦後依過失傷害罪提起公訴。1051223

(中央社)