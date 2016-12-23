國道驚魂 前車突換車道險釀對撞
苗栗一名劉姓女子開車行經國道3號北上105公里路段，前方一輛廂型車突然從中間車道變換到內側車道，導致劉女車輛因閃避而打滑180度，後方一輛白色休旅車差點迎面撞上。
劉女在臉書社團留言，22日是「離死亡最近的一天」，因為原本開車從竹南出發要前往新竹照顧住院的孩子，行駛在國道3號北上105公里路段內側車道，右前方一輛廂型車突然從中間車道變換到內側車道，導致劉女失控打滑。
由於當時天空中下著小雨，整台車左搖右晃，在國道上橫跨內側和中間車道，迴轉180度，後方一輛白色休旅車差點就迎面撞上，劉女整個人嚇傻不失所措呆坐在車內，而車輛就逆向停在國道上長達約10分鐘。
眼看著其他車輛不斷地行駛過來、險象環生，白色休旅車上的一對夫妻先把車輛停在路肩，再下車幫忙擺設三角椎警示後方車輛注意，最後還協助將劉女的車輛行駛至路肩，才化解一場危機。
劉姓女子事後回想，仍心有餘悸不禁掉下眼淚表示，把行車紀錄器畫面轉貼上臉書社團，除了要揪出變換車道的廂型車駕駛外，更希望藉此感謝「救她一命」的那對不知名的夫妻。1051223
(中央社)
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