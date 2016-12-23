北市關懷落勢 耶誕糕餅送小學

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耶誕節將到，台北市衛生局今天說，與台北市糕餅公會持續關懷弱勢家庭，送5000份耶誕糕餅組合給49所小學。

衛生局上午舉行「暖烘烘、愛分享」聖誕公益記者會，衛生局說，與台北市糕餅商業同業公會共同主辦聖誕公益記者會，持續關懷弱勢家庭，送出5000份衛生安全的耶誕糕餅組合給台北市49所小學。

衛生局也宣布「烘焙業伴手禮」民國106年將強制加入台北市食材登錄平台，揭露食材來源，共同維護食安。

柯文哲在致詞時說，感謝糕餅商業同業公會為關懷弱勢家庭，今年延續這個活動，且公會所使用食材106年起都會登錄台北食材登錄平台，其實面對食安問題，重點不是訂什麼法律，而是落實執行。

衛生局說，台北市食材登錄平台自103年底推出伴手禮專區，有20家業者參加，揭露98項人氣產品，包含陸客最愛的60年糕餅老店、歷屆冠軍鳳梨酥等，共776種食材資訊，揭露項目有產地來源、營養標示、包材資訊等，106年加碼公告烘焙業強制加入食材登錄平台公開食材來源。

台北市政府與糕餅公會及食品業者共同進行「搶救剩食大作戰」，初期規劃教育食品業者依照「市售包裝食品有效日期評估指引」分析食品劣變因子，訂定合理的有效日期。

衛生局表示，會持續追求民眾的食安幸福感，提升台北市食品衛生安全水平，民眾如有相關問題可上主網站查詢相關訊息。1051223

(中央社)