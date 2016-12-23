韓歌壇雙嬌雪炫和Nana將躍大銀幕
南韓歌壇的絕代雙嬌─女團AOA成員雪炫和After School成員Nana，將登上2017年的大銀幕一分高低。
南韓「日刊體育」今天報導，雪炫將參演計劃在明年上半年上映的電影「殺人者的記憶法」，而Nana則將主演電影「騙子」。
電影「殺人者的記憶法」是根據同名小說「殺人者的記憶法」改編的電影，講述著患有阿茲海默症的連環殺人犯一邊竭力留住漸漸失去的記憶，一邊制定計劃想抓住現在的連環殺人犯的故事。雪炫在電影中扮演「炳秀」（薛景求飾）的女兒「恩熙」一角。
「殺人者的記憶法」將由雪炫和薛景求、金南佶共同主演。雪炫曾在2014年作為配角出演過電影「江南1970」，並獲得觀眾的廣泛好評。
據報導，因在tvN電視劇「好妻子」中出色的演技引發廣泛關注的女團After School成員Nana，也將出演將在明年上映的「騙子」。
「騙子」講述著為了抓住一名轟動整個韓國後銷聲匿跡「稀世詐騙犯」，由「抓詐騙犯的詐騙犯」和「精英檢察官」之間驚險刺激的騙局故事。此片由玄彬、劉智泰等人主演。片中，Nana將扮演玄彬的助理。1051223
(中央社)
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