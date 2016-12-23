韓媒：崔順實海外藏匿10兆韓元資產

韓媒報導，據德國檢方初估，南韓總統朴槿惠的閨蜜崔順實母女，在歐洲各地銀行中的資產規模達10兆韓元（約新台幣2672億元），此案已由地方檢察官移送德國聯邦檢察院。

南韓「亞洲經濟」今天報導，南韓法務部和獨立檢查組消息人士表示，經初步調查，崔順實母女在德國共成立了500多家空殼公司，並透過這些公司洗錢藏匿了8000億韓元（約新台幣213.79億元）的財產。

報導指出，隨著調查的進一步深入，在南韓法務部、獨立檢查組和德國司法部門的協同調查中發現，崔順實母女在德國、英國、瑞士、列支敦士登等4個國家藏匿了約10兆韓元的資產。

據報導，德國黑森州檢察院在對崔順實母女在德國註冊的500多家公司財務狀況進行調查的過程中，還對兩人在英國、瑞士等地銀行中的財產狀況進行了調查。黑森州檢方初步推測崔順實母女在歐洲各地銀行中的資產規模約為10兆韓元。

報導指出，德國司法當局預測，10兆韓元的巨額或將成為德國犯罪偵查史上的最高紀錄。目前崔順實集團已被德國司法部門定調為犯罪組織，崔順實母女已進入嚴重犯罪嫌疑人名單。

另外，對了儘速使崔順實女兒鄭尤拉返回首爾接受司法調查，南韓法務部和獨立檢查組已敦促外交部註銷鄭尤拉的護照，並促請國際刑警組織協助逮捕逍遙於海外的鄭尤拉。鄭尤拉的韓國護照被註銷後，將會成為非法滯留者，屆時，德國政府會將她驅逐出境。1051223

(中央社)