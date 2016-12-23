NBA》都是失誤惹的禍 艾金生：必須保護好球

林書豪在運球時，遭到勇士威斯特抓住頭部。(美聯社)

儘管林書豪先發交出10分、11助攻、8籃板、2抄截與2火鍋，布魯克羅培茲也拿28分，籃網23日仍從16分大幅領先，遭勇士117比101逆轉擊潰，籃網總教練艾金生直指問題出在失誤，「我們必須更懂如何好好保護球。」

籃網全場發生26失誤，其中先發陣容包辦20次，羅培茲6次最多，林書豪也有5失誤，艾金生說：「勇士在禁區包夾羅培茲，同時擋住林書豪擋切時的去路，球員必須懂得自己找到出路，那是我們必經之路，也需更多解答。」

少了因為迎接愛子出生的卓雷蒙格林，勇士火力仍然驚人，杜蘭特拿下26分、9籃板及7助攻，克雷湯普生也有23分，柯瑞與帕楚利亞各有15分，勇士總教練科爾表示，可以預期上半場的低迷狀態，重點還是下半場的反撲。

科爾說：「我沒有預料到上半場打完，我們竟會落後到16分之多，但我相信球員會努力扳回場上頹勢。」杜蘭特也說：「就算落後那麼多分，我們中場在休息室內仍然充滿正面能量，沒有彼此指責，我們知道逆轉只是時間問題。」

不過柯瑞賽後大方稱讚昔日隊友林書豪，兩人曾在2010-11年球季當過隊友，「林書豪總是很有攻擊性，且爆發力很強，當他在場上，他會加強自己節奏，他現在很明顯比2010年時更優秀了，他會在NBA打很長時間的。」

籃網目前7勝21敗，已跟七六人並列東區墊底，但他們考驗才剛開始，23日打完主場跟勇士比賽，24日隨即飛到克里夫蘭，跟上季總冠軍騎士交手，嚴苛的賽程安排，讓艾金生自嘲，「我告訴馬克斯(籃網總管)，這周我可否放假。」

畢竟過去6次籃網造訪騎士主場速貸球館，籃網從沒贏過，騎士也將迎來先前因為膝傷缺席兩戰的「愛神」洛夫傷癒歸隊，整體陣容更加完整，籃網想要爆冷贏球，除了林書豪與羅培茲，還需更多球員挺身而出才行。

(中時電子報)