騎士追撞汽車彈飛 再遭聯結車輾斃

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陳男疑似追撞前車後彈飛落地，再遭後方聯結車輾過。（譚宇哲翻攝）

57歲的陳姓男子今日上午8時騎機車行經新北市五股區成泰路3段時，疑似因未保持安全距離，不慎追撞前方32歲張姓男子駕駛的自小客車，陳男疑似彈飛落地後，又遭後方48歲黃姓男子駕駛的聯結車輾過，經送醫急救仍宣告不治，警方正進一步釐清肇事責任。

(中時)