機帆船進水 海大學生墾丁海域驚魂

機帆船「八重山」號，在墾丁海域1.6浬處，因海象惡劣，造成帆船船身進水及船帆破裂而失去動力。（周綾昀翻攝）

機帆船「八重山」號，在墾丁海域1.6浬處，因海象惡劣，造成帆船船身進水及船帆破裂而失去動力。（周綾昀翻攝）

機帆船「八重山」號，在墾丁海域1.6浬處，因海象惡劣，造成帆船船身進水及船帆破裂而失去動力。（周綾昀翻攝）

今早9時許，一艘日本籍機帆船「八重山」號，在墾丁海域1.6浬處，因海象惡劣，造成帆船船身進水及船帆破裂而失去動力，再加上7至8級風力襲擊，導致船身傾斜，在海面上搖搖欲墜，恆春海巡隊獲報後，緊急出動巡防艇，將帆船與人員安全拖至後壁湖漁港。

根據中央氣象局資料，恆春今日又吹起落山風，平均風速5至6級，瞬間最大陣風達10級，而上午9時55分，恆春海巡隊接獲民眾報案，指一艘日本籍機帆船「八重山」號，在墾丁海域1.6浬處隨風漂流，情況危急。

海巡隨即派出一巡防艇，15分鐘後抵達現場，只見4男1女神情慌張，在甲板上高聲呼喊「help！」，由於現場風勢大且海流強，帆船隨時都有被吹翻沈默的危險，海巡人員隨即拋出纜繩，讓「八」船船員把繩索繫緊船身，並順利在10時45分安全抵達後壁湖漁港。

船上5名船員向海巡隊表示，他們其中3名台籍人士，是台灣海洋大學海洋運動休閒系的學生，在教授的介紹下，與日本石垣島帆船協會成員，日本籍船長前田與韓籍船員Kim體驗機帆船，5人經申請後，從石垣島出發到花蓮，21日上午9時30分再從花蓮準備到高雄，不料經鵝鑾鼻海域時，因強風與大浪讓船隻失去動力。

恆春海巡隊指出，當時海面吹起7至8級風力，陣風有10級，且浪高達5、6公尺，加上船身進水與船帆破損，增加救援難度，幸好無人員傷亡，也提醒不論是漁船或遊艇，應加強機械維修，並注意氣象變化。

(中時)