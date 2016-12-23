和平分手錦榮 蔡依林新良緣2年內出現
天后蔡依林（Jolin）與混血男模錦榮（Vivian）的「VJ戀」談了6年，昨(22日)驚爆兩人早在11月和平協議分手，外傳兩人分享主因是個性不適合，且是蔡依林先主動提分手，雙方懇談後便決定好聚好散，回首蔡依林過去曾傳出三段戀情，可惜最後無疾而終，令許多粉絲心疼，然而命理師江嘉葉則側蔡依林恢復單身後，兩年內會出現一段良緣。
命理師江嘉葉以面相預測，表示蔡依林鼻頭豐滿光點多，氣場奔放，財庫豐厚，又下巴尖俏有氣，能守得住財，所以是個十足的小富婆，而在感情方面，脣形豐滿氣力強，新緣分會在兩年內出現，江嘉葉說：「若能像林青霞一樣急流勇退，抓住遲來的幸福，會讓人永遠懷念她在歌壇的成就和努力。」
(中時電子報)
關鍵字：蔡依林
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