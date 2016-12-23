劉德立出席僑校高中部觀光科畢業典禮

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駐巴拿馬大使劉德立（左3）當地時間21日應中華民國台灣學校校長佛朗哥（Nilka Franco）邀請，出席學校高中部觀光科畢業典禮。（駐巴拿馬大使館提供）中央社 105年12月23日

駐巴拿馬大使劉德立當地時間21日應中華民國台灣學校校長佛朗哥（Nilka Franco）邀請，出席學校高中部觀光科畢業典禮。

這所學校位於巴京近郊之巴戈拉（Pacora）區，成立於2013年，是中華民國政府為嘉惠巴京近郊巴戈拉地區民眾並縮短城鄉教育落差所援建，為自幼稚園至高中之綜合學校，目前計有1428名學生。

劉德立致詞推崇學校培育英才之辛勞，祝賀畢業生已完成重要學習。1051223

(中央社)