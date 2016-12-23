台灣高鐵慶耶誕 發糖送平安

耶誕佳節將至，明(24)日就是平安夜，台灣高鐵表示，將在週六下午4點，於全線12座車站同步舉辦耶誕分享、甜蜜祝福活動，發送限量耶誕造型糖果。

台灣高鐵指出，為慶祝耶誕，明日下午4點將由高鐵站務員巧扮耶誕天使，手持糖果籃分送耶誕造型糖果，祝福旅客佳節愉快。並希望旅客們拿到糖果時，都能感受耶誕節的溫馨氛圍以及台灣高鐵的用心服務。

此外，為營造耶誕節的溫馨氣氛，每位高鐵車站及列車上的服務人員，更特別在耶誕節期間戴上造型可愛的耶誕胸針，希望讓旅客在旅程中隨處都能感受到耶誕氣息；各車站大廳以及旅客服務台前，皆有布置耶誕樹，許多旅客在行經車站大廳時，紛紛停下腳步與耶誕樹拍照留念，感受台灣高鐵精心營造的耶誕氛圍。

台灣高鐵表示，公司持續致力於豐富旅客多樣化的乘車體驗，今年特別於充滿愛與關懷的耶誕節日，希望透過甜蜜分享、車站布置以及全員服務，向旅客傳達台灣高鐵的服務用心，增添旅客愉快的乘車回憶；未來也將持續配合各項節慶舉辦應景的車站活動，為旅客創造更多難忘的乘車經驗與驚喜感動。

(工商)