幼兒園訪古宅童玩闖關體驗古早文化
新竹縣新豐國小附設幼兒園為結合社區、文化教育的探索與實踐，提早讓幼兒親近傳統文化並參與社區活動，23日辦理「冬季漫遊eye新豐」親子主題活動，小朋友們藉由開心闖關活動，體驗先民古早文化，寓教於樂，開心一整天。
新豐國小表示，此次辦理「冬季漫遊eye新豐」親子活動，是為了以社區資源，增進學校、家庭、社區合作關係，同時結合永寧宮及地方文史志工等透過周家老宅，進行1場文化之旅，讓幼兒們提早學習到愛護鄉土的觀念，促進在地文化的傳承與發揚。
今天上午，新豐國小幼兒園小朋友們先開心徒步走到深具文史教育意義的「老周紅糟鴨三合院」老宅參觀，接著有一連串包括「手印變魔術─老樹迎新年」、「童心童玩─樹下玩遊戲」、「老宅尋寶記」、「老宅通鋪體驗趣」、「闔家湯圓樂」、「情境體驗─磨米漿」及「搓湯圓」等遊戲。
最重要的是，校方為讓小朋友從遊戲中統整本學期主題學習，讓幼兒在玩樂中體驗、了解社區、古早文化，特別設計了eye自己、eye朋友、eye學校、eye家庭、eye社區等5個關卡，由家長帶隊進行闖關。
小朋友同時也藉由拍照、畫畫、觀察，自由探索周家三合院，提出對老房子的問題，由文史導覽老師周育全協助與孩子問答並介紹關於新豐的故事，最後再由家人和孩子們一起搓湯圓，開心重現古早農村舊時冬景象。
(中時)
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