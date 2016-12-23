相較北京與華北 蒙古國才是全球霧霾之都

從即時更新的世界空汙即時監測系統可以發現，位於北方圈圈內的蒙古國烏蘭巴托仍處於深紫色的嚴重污染狀態。（圖/世界空汙即時監測系統網站）

「如果你認為北京的霧霾（Smog）是最嚴重的，那你必須看看蒙古。」隨著大陸華北與東北各地迎來今年度最嚴重的霧霾天氣，讓霧霾再度躍上全球媒體的關鍵字。但美國媒體提醒眾人，相較於北京、石家莊和華北各城的程度，北方的蒙古國（Mongolia）才真正是全球的霧霾之都。若根據世界衛生組織（WHO）設定的安全標準，蒙古的嚴重程度是北京的5倍之高。

據彭博社（Bloomberg）報導，近日來「霧霾」已成為各國媒體最重要的關鍵字，但相較於北京和大陸華北各地的嚴重程度，遠在北方大草原上的蒙古國首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）可能才是全球之最。長期倚賴燃燒煤炭發電的蒙古，造成首都烏蘭巴托市區壟罩在棕色霧霾中，更讓當地醫院湧入大批病患，憤怒的首都居民已在社群媒體連署，將於26日發動大規模上街抗議。根據世界空汙即時監測系統數據顯示，烏蘭巴托在過去48小時內的懸浮微粒（P.M10）與細懸浮微粒（P.M2.5）指數達到深紫色的「嚴重污染」標準，目前懸浮微粒指數高達999、細懸浮微粒也高達891。

蒙古國首都烏蘭巴托的霧霾，最主要的PM2.5與PM10都是居高不下，呈現深紫色的嚴重污染狀態。（圖/世界空汙即時監測系統網站）

長期依賴燒煤發電和供暖的蒙古，加上高氣壓的氣候結構，讓他們的霧霾狀況愈發嚴重。（達志影像/Shutterstock）

有關蒙古的霧霾，早在這個月月初，聯合國兒童基金會（United Nations Children’s Fund）早已去文提醒當局，該國霧霾與空汙的狀況會愈來愈嚴重，並提醒蒙古國政府要特別保護5歲及以下孩童健康，但當局並為有任何積極措施。國防部長在本週三宣布，首都烏蘭巴托軍醫院為因應市區醫院病床不足，將開放50個床位給因霧霾罹患肺炎的兒童，面對日漸嚴重的狀況，民怨透過社群媒體串連而愈發高漲，諸多蒙古人民對於政府的不聞不問感到憤怒，連署在26號發起大型的抗爭活動。

聯合國對蒙古國空氣污染的介紹。

面對聯合國和當地民眾的怒吼，至今仍未見蒙古當局有任何回應或聲明。蒙古國的霧霾已非一日之寒，從遊牧社會快速轉型為城鎮定居與工業化後，大量使用煤炭等石化燃料作為發電與取暖工具，加上當地高氣壓的氣候結構，逐漸造成排出的工業廢氣無法循環而滯留形成嚴重的霧霾。2013年加拿大的西門菲莎大學（Simon Fraser University）曾做過深入調查，發現竟有高達1成的蒙古民眾死於空氣污染相關的疾病，讓外界對這個「全球霧霾之都」感到更加地憂慮。

(中時電子報)