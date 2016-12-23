黃渤扮三太子跳電音舞 羅志祥陪兄弟如廁

羅志祥(左)及黃渤。(八大提供)

巧遇三太子遊街。(八大提供)

巧遇三太子遊街。(八大提供)

《極限挑戰2》這次大手筆赴海外拍攝外景，繼海南島之後，大批人馬飛到台灣、在墾丁進行縱貫線拉力賽。當中一項任務是尋找三太子，羅志祥、黃渤剛好在路上遇到三太子遊街，為順利完成任務，黃渤立刻穿起三太子人偶裝，在大街上跳起電音舞。但一把服裝脫掉，黃渤氣喘噓噓地大喊：「不簡單啊」滿身大汗贏得考驗。

本集製作單位要求隊友們在腰際上綁著紅線，由於得騎著腳踏車代步，行動上增加困難度。歷經半天的任務考驗，黃磊、孫藝興等人早已疲憊不堪，羅志祥和黃渤好不容易回到下塌民宿休息時，黃渤說，自己習慣半夜要起床上廁所，到時要拖著隊友去廁所會造成不便，羅志祥露出一付無所謂表情，他說：「我就蹲在旁邊啊，擔心有味道？哎呀是兄弟，不會在意啦。」

這趟墾丁競賽，原先不被看好的孫紅雷及王迅，過程中慘遭被其他隊友惡作劇，不僅偷走腳踏車的座椅，還拖延拉長任務時間，沒想到最終結果竟然反敗為勝，享受阿美族特有的勝利儀式。身為三隊中最後一名的羅志祥與黃渤，則接受孫紅雷的指令懲罰，在大浪中完成伏地挺身。本集《極限挑戰2》內容，於八大綜合台25日晚間7點播出。

(中時)