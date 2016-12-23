小學英檢插旗離島 金門縣府採認

語言訓練測驗中心（LTTC）今天指出，金門縣政府已同意採認「小學英檢」成績，檢測國小畢業生能力。106年小學英檢也將首度在金門設置考場。

LTTC研發長吳若蕙表示，金門縣府過去是舉辦300字的單字考試，作為國小6年級的畢業標準，但縣府認為仍有所不足，小學英檢包括聽、說、讀、寫4項能力，更為全面。

吳若蕙說，金門縣府主動和LTTC洽談，並在縣內舉辦數場說明會，教育界對「小學英檢」充滿好奇、躍躍欲試。金門縣府並提供獎勵辦法，只要筆試達6顆太陽以上、口試3顆太陽，即補助新台幣1080元的報名費。

另外，金門縣政府為了拓展學生的國際視野，一直有鼓勵遊學的計畫，但過去較缺乏客觀檢測，吳若蕙說，縣府也有打算將小學英檢納入國小學童的申請標準之一。

LTTC執行長廖咸浩表示，全民英檢多年來都固定在金門設考場，有時遇天候不佳、飛機延飛，仍排除萬難前往施測。這次響應縣府鼓勵學童提升英語力的政策，為金門專案設置「小學英檢」考場，讓學童可在家鄉應考，免於奔波之苦。1051223

(中央社)