台師大設宗教室 五大宗教不缺
台灣師範大學僑生先修部有20多國、近千位僑生，校方為尊重宗教自由，近日啟用五大宗教的「宗教室」，提供專屬空間。
台師大的宗教室包括佛教、道教、伊斯蘭教、天主教、基督教5大宗教，供師生使用，可以做禮拜、祈禱和佛教儀式。
台師大校長張國恩表示，來自各地的僑生，語言、文化有差異，宗教信仰更大不相同。以人數較多的印尼僑生為例，幾乎都信奉伊斯蘭教，每天需對麥加方向禮拜5次，校內有場地方便許多。
另外，像是緬甸、馬來西亞的僑生，許多信奉佛教，宗教室內設有拜墊，可膜拜西方三聖。台師大最近整修活動中心，除了設置社團活動空間，也設置專屬的宗教室，讓離鄉背井的僑生能有心靈寄託。
印尼僑生林子涵說，穆斯林朝拜前必須「淨身」，校方很貼心地把男女廁所安排在宗教室附近，感謝學校提供清靜的環境，讓他們能持續信仰。
同樣來自印尼的簡士良說，穆斯林不吃豬肉，烹煮肉食也有一些宗教規矩，在台灣飲食比較不方便，幸好台師大每餐提供至少3道蔬食，讓他們吃的安心。1051223
(中央社)
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