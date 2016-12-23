戰車翻覆 駕駛未採取正確應變措施

今年8月發生在屏東恆春的戰車墜溪翻覆造成4名官兵死亡案，駕駛楊炎霖被依業務過失致死罪提起公訴，屏東地檢署表示，楊炎霖在該倒車時沒倒車，沒有採取正確應變措施。

陸軍第8軍團564旅戰車墜溪案發生在今年8月16日，屏檢表示，因楊炎霖在法庭一直說是煞車出了問題，不認為自己在駕駛上有疏失，屏檢勘查案發現場、救援過程、對事故戰車進行動、靜態測試且拆解詳驗、重建模擬事發過程等共計17次，排除了戰車機械及煞車故障，而是楊炎霖在駕駛上的疏失。

楊炎霖為大學機械科系畢業，且經戰車駕駛訓練合格，受指派駕駛CM11（勇虎）型戰車參與屏東縣恆春鎮「三軍聯訓基地」的「聯勇操演」中5號戰車的演訓任務。

屏檢表示，8月16日當天參與實彈預演任務結束後，5號戰車由楊炎霖駕駛戴著陳世坤等4人，自恆春鎮網紗溪橋前的斜坡坡頂以低速檔由北往南順坡而下，楊炎霖行駛至斜坡坡底時，因考量可能碰撞停在網紗溪橋上的4號戰車後方，旋即將已往左行進方向的戰車拉回。

屏檢表示，楊炎霖本應倒車重新修正左轉角度30度方能與橋面平行，竟再踩踏油門往左偏轉想進入網紗溪橋，又因踩踏油門左轉同時兼踩煞車，致箝制原本油門左轉的力道，造成左轉角度不足，僅以約往左偏轉9度進入網紗溪橋，致戰車右側履帶前端輾壓到橋面上西側第4座護欄。

屏檢表示，護欄高度只有0.12至0.15公尺，使得楊炎霖駕駛戰車輾壓到護欄時，未能及時察覺，進而越過護欄，戰車的右前端因而陷落在網紗溪橋外，楊炎霖沒有立即將戰車倒退駛離護欄，卻錯誤選擇將檔位打入空檔，採取踩踏油門往左原地轉向方式，造成戰車右側履帶全部輾壓在網紗溪橋西側第3座護欄上。

屏檢說，因戰車仍持續往左原地轉向，戰車右後方持續往外偏移，最後戰車重心因位移至橋外，致戰車往右翻落網紗溪。

屏檢表示，楊炎霖因駕駛戰車行經案發地點已超過10次，對案發地形及路線甚為熟悉，5號戰車已超過可順利左轉位置，應注意將戰車倒退重新修正轉向位置，不應率然在橋邊轉彎或原地轉向。

屏檢表示，事發後，楊炎霖一度因精神壓力過度，產生急性壓力癥狀而就醫，顯見事發經過對他造成極大煎熬；但被告犯後仍不認為自己有疏失，且還沒有與被害人家屬達成和解，建請法院依法量處適當之刑。1051223

(中央社)