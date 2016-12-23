嘉義男子遭去勢 警方：有可能自宮
嘉義縣大林鎮34歲江姓男子，今天上午被人發現生殖器遭割斷，警方調查，江男是轄內毒品治安人口，精神狀況不佳，有可能「自宮」惹禍。
住在嘉義縣大林鎮的江姓男子，今天上午10時20分許精神恍惚、赤裸下身、下體流血，出現在大林鎮三角里北勢子一處畜牧場旁，由警消緊急送大林慈濟醫院急救。
江男被送到醫院時，除了陰莖截斷、下體出血外，臉部、上臂也有燒傷痕跡，經送醫急救後，已無生命危險。警方稍後在他的座車旁，發現被截斷的生殖器，由警方送醫進行接合重建手術。
警方初步調查指出，江男是毒品治安人口，也是轄內頭痛人物，他老是精神恍惚，經常鬧事，昨晚在村內的廟裡喧擾，直說神明要召見他，鬧得員警前往處理才罷休。
今天上午，江男又在廟口危險駕車，被母親帶回家；沒想到又跑出去，10時許就傳出他「命根子」被截斷的消息。
警方表示，江男離家後，將座車開到牧場附近竹林內，警方找到他的座車時，發現一把大剪刀，車內有焚燒金紙的焦黑痕跡，車旁血跡斑斑，研判江男可能因精神恍惚而自殘。
根據目擊者表示，江男赤裸下身走出竹林時，衣服有燒焦的痕跡，還說有人割他的生殖器、竹林裡死了很多人，胡言亂語一番，因此警方初步研判江男可能因精神恍惚而自斷命根子，但詳細原因尚待進一步調查。1051223
(中央社)
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