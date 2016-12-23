苦情聖誕夜 呂名堯街頭大吵暴哭分手
周末是聖誕佳節，音樂劇《釧兒》演員們各自分享最難忘的聖誕節體驗。
男主角呂名堯堪稱苦情組代表，他回憶起有一年的聖誕節，因為忘記訂餐廳，在熱門的時段根本找不到餐廳的情況下，和前女友在馬路上大吵一架，甚至兩人還在馬路上吵到暴哭，事後回想起來，「真的很像八點檔的劇情，最後是以一頓泰式料理畫下聖誕節與感情的句點。」
女主角張芳瑜則是童話般溫馨的聖誕節故事，她小時候都會固定寫信給聖誕老公公，希望可以收到許願禮物，結果第二天一早起床，就真的就收到，讓她雀躍不已，殊不知都是爸媽送的，直到長大後才知道，聖誕老公公就是爸媽，今年的聖誕節，在國外唸書的弟弟回來，全家可以一起度過，「這真的是最好的禮物。」
演員曾志遠(劇中飾演OD)則是最烏龍，曾經因為搞錯日期，23號就早早把聖誕大餐準備好，等待大家到家裡歡聚，結果約好的朋友全部都沒有出席，他還以為大家故意惡整他，打電話給朋友們，要大家別再鬧了，這時才驚覺自己搞錯日期，雖然後來朋友們也陸續趕到，但他被糗到恨不得有個洞可以鑽下去，也讓他度過一個超難忘的聖誕節。
另一位男主角呂承祐則說，曾經有觀眾在他聖誕節演出的當天，特地親手用巧克力雕刻出他的人像當作聖誕禮物，作品非常精緻，讓他很感動，把巧克力人像放在冰箱裡，都不捨得吃。
雖然為了明年的演出，演員們緊鑼密鼓排練之外，在排練歌聲中除了祝福觀眾們聖誕快樂，演員們還異口同聲說，聖誕節消夜絕對不可少。2017《釧兒》將在桃園、台南、高雄巡演，購票請洽兩廳院系統。
(中時)
關鍵字：呂名堯
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