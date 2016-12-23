六都滿意度第一 陳菊倒吃甘蔗
高雄市長陳菊今天舉行就職10週年記者會，陳菊頂著民調第一名市長光環，回首一路走來心路歷程，她表示，10年前接下這份工作就知道這是份艱鉅工作，如今高雄變美了，令她欣慰。
陳菊主政將屆滿10週年，上午她率市府團隊召開「回首十年、築夢百年」記者會。
她說，高雄過去充滿潛力卻沒有被栽培，市民更是缺乏信心，她知道自己不能當一個守成的市長，高雄需要創新與就業機會，創造優質生活環境的「宜居城市」，這是她身為高雄市長不敢忘記的目標。
陳菊說，高雄10年來成為親水城市，綠地公園面積達2200公頃六都第一，高雄雖然只有紅橘兩線捷運通車，但我們透過輕軌與接駁車銜接，公共自行車的原型C-BIKE也是在高雄誕生的。
她指出，過去高雄市被稱為文化沙漠，但現在沒有人敢這樣講了；最困難的產業轉型，過去傳統的石化與鋼鐵雖提供高雄人大量就業機會，但過去10年我們不斷加強污染管制，現在高雄變漂亮了，高雄水岸與建築物大眾運具很有現代感，外地人開始尊重高雄，高雄人對自己的土地有了自信，也正是因為高雄這樣的胸襟與樂觀，才讓高雄度過重重難關。
六都首長就任即將屆滿2週年，新台灣國策智庫日前發布六都首長滿意度調查，陳菊滿意度高居首位。1051223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。