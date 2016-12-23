六都滿意度第一 陳菊倒吃甘蔗

高雄市長陳菊今天舉行就職10週年記者會，陳菊頂著民調第一名市長光環，回首一路走來心路歷程，她表示，10年前接下這份工作就知道這是份艱鉅工作，如今高雄變美了，令她欣慰。

陳菊主政將屆滿10週年，上午她率市府團隊召開「回首十年、築夢百年」記者會。

她說，高雄過去充滿潛力卻沒有被栽培，市民更是缺乏信心，她知道自己不能當一個守成的市長，高雄需要創新與就業機會，創造優質生活環境的「宜居城市」，這是她身為高雄市長不敢忘記的目標。

陳菊說，高雄10年來成為親水城市，綠地公園面積達2200公頃六都第一，高雄雖然只有紅橘兩線捷運通車，但我們透過輕軌與接駁車銜接，公共自行車的原型C-BIKE也是在高雄誕生的。

她指出，過去高雄市被稱為文化沙漠，但現在沒有人敢這樣講了；最困難的產業轉型，過去傳統的石化與鋼鐵雖提供高雄人大量就業機會，但過去10年我們不斷加強污染管制，現在高雄變漂亮了，高雄水岸與建築物大眾運具很有現代感，外地人開始尊重高雄，高雄人對自己的土地有了自信，也正是因為高雄這樣的胸襟與樂觀，才讓高雄度過重重難關。

六都首長就任即將屆滿2週年，新台灣國策智庫日前發布六都首長滿意度調查，陳菊滿意度高居首位。1051223

(中央社)