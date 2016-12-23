柳川風華再現，中市府明舉行河岸音樂會

柳川這段全新的河岸空間，裝置了許多創意藝術光景，包括「永恆天鵝」、「柳樹風情」、「光之隧道」等。（圖／台中市府提供）

為重現柳川風華、營造親水空間，市府將河岸空間大改造。（圖／台中市府提供）

「柳岸花鳴-柳川啟用音樂會」明日下午3時將在中山路旁的柳川水舞台登場。（圖／台中市府提供）

柳川風華再現！台中市政府針對柳川（中正柳橋至民權柳橋段）進行水質改善與沿岸景觀營造工程，日前已完工，陸續吸引大批民眾前往先睹為快，成為新興景點之一。明天（24日）下午3時水利局將在中山路旁柳川水舞台舉行音樂會，並邀請市民彩繪燈籠布置沿岸，宣告正式啟用。

「柳岸花鳴-柳川啟用音樂會」明日下午3時將在中山路旁的柳川水舞台登場，「羊羊愛樂」、「紳士合唱團」、「Francis & Co.爵士樂團」、「甜檸檬長笛樂團」、「光復國小音樂班」等台中在地樂團都將進行優美的音樂表演，慶祝柳川重生；此外，也邀請400名市民彩繪燈籠，布置於中山柳橋及民族柳橋下，象徵點亮這條幸福的河川。

水利局表示，這段全新的河岸空間，裝置了許多創意藝術光景，包括「永恆天鵝」、「柳樹風情」、「光之隧道」等，從24日至明年2月12日展出，其中還有花博LOGO設計的造型燈，點綴柳川，為2018台中世界花卉博覽會暖身。

水利局表示，市府上任後積極整治柳川，每日截流2.7萬餘噸汙水，透過下水道系統輸送至福田水資源中心處理，大幅改善水質；另外，河岸旁新植38株水柳保留柳川風情，加上流蘇、台灣欒樹及光臘樹等台灣在地原生植栽共159株喬木，使柳川河道一年四季皆有不同的景色。

為重現柳川風華、營造親水空間，市府將河岸空間大改造，中正柳橋至民權柳橋河段原混凝土護岸向兩側各拓寬8公尺，原直立式護岸及渠底混凝土河道改為緩坡式，導入低衝擊開發(LID)概念植栽綠美化；同時藉由滲透及蒸發，減輕暴雨逕流對排水系統的負荷。

水利局長周廷彰表示，由於當地每到夜晚時分，燈光絢麗唯美，與蜿蜒的河岸空間互相映襯，吸引大量民眾一睹為快，紛紛對於美景稱讚不已。水利局提醒，欣賞美景的同時請多加注意安全，該局也已聘請保全，每日早上8時到晚上10時，在河岸空間執行巡視勤務，也提供民眾協助。

(中時)