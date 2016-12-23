英調查組織公布無知指數 台灣名列第3

由英國市調組織「易普索莫里」針對40個國家的受訪者所做的一項「無知指數」調查顯示，台灣名列「無知國家」第3名，比中國大陸及印度稍好一點。

英國「獨立報」（Independent）報導，「易普索莫里」（Ipsos MORI） 的「2016無知指數」（The 2016 Index of Ignorance），是於今年9到11月，在40個國家調查了2萬7250名16到64歲的受訪者所得，每個國家均有500到1000名受訪樣本。

受訪者會被問到一些關於他們社會的問題，包括他們國家的人口、醫療保健支出、住房所有權和居住在該國的穆斯林人口比例。受訪後所得資料被整理並導出這個指數。

無知指數排名最高的前十名，依序是：印度、大陸、台灣、南非、美國、巴西、泰國、新加坡、土耳其、印尼。而位列第40、39、38名者分別為荷蘭、英國、南韓，被認為是觀點最精準的前三名。1051223

(中央社)