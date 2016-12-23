新竹平安站獲善款 寒士尾牙宴露曙光
「新竹區寒士吃飽30」尾牙活動，將於民國106年1月22日舉行，但新竹平安站遲遲未籌得足夠經費，明吉維娜人文關懷協會得知消息，今天捐出善款，盼寒士尾牙宴能順利舉行。
新竹平安站表示，每年都會舉辦「新竹區寒士吃飽30」活動，邀請寒士、街友、獨居長輩等人齊聚圍爐，今年預計辦理120桌，邀請1200名弱勢族群來享用一年一度的圍爐宴。
然而，截至12月中旬，經費籌募僅兩成左右，平安站正愁經費不足之際，明吉維娜人文關懷協會捎來好消息，表示將捐善款給人安基金會新竹平安站，盼寒士吃飽活動能順利進行。
明吉維娜人文關懷協會執行長溫文雅表示，經3個多月努力，籌措到新台幣42萬元的尾牙經費，另外還有「琺藍希絲國際貿易有限公司」，得知街頭寒士朋友缺乏禦寒衣物，慷慨提供1000多件禦寒外套，將發送給尾牙當日參與的弱勢朋友，傳遞社會溫暖。
溫文雅說，他小時候被判定為血癌患者，醫生說能活超過35歲的機率不高，但如今已45歲了，一路走來很多貴人提攜、幫助，現在有能力幫助別人，做善事、照顧弱勢族群和團體。
新竹平安站長林俊智表示，有了明吉維娜人文關懷協會的幫忙，讓今年新竹區的寒士尾牙圍爐宴不至於「斷炊」，但僅剩約3週時間，經費仍不足，盼有更多愛心人士能伸出援手，成就一年一度的愛心弱勢尾牙宴，幫助新竹弱勢族群迎新年。1051223
(中央社)
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