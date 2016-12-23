中市先進儀器護食安 檢出違法添加物

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食安問題備受關注，但有些檢體因添加量不高，常有看的到顏色卻驗不出來的狀況，台中市政府日前利用敏感度高的「液相層析串聯質譜儀」輔助，成功檢測出違法添加物，捍衛食安。

今年初台中市衛生局抽驗食品紅龜糕，檢驗人員採用食品藥物管理署公告的檢驗方法，使用薄層層析法進行檢驗食品中色素時，發現該方法的偵測極限，對於色素添加量不高的檢體，在實際進行檢測時，常會有看得到顏色卻驗不出來的情況。

台中市衛生局表示，冬至前夕抽驗湯圓食品，利用敏感度高的「液相層析串聯質譜儀」輔助檢測，驗出業者製售「紅白湯圓」違法添加工業色素「鹽基性桃紅精」，並將業者移送法辦。

台中市衛生局將檢驗的經驗分享至「中彰投苗交流平台」，提供其他縣市衛生局檢驗單位參考，盼利用更好的檢驗技術捍衛民眾食的安全。

台中市衛生局指出，行政院長林全日前在院內食品安全會報提到，台中市政府衛生局近日抽驗查獲業者違法添加工業色素至「紅白湯圓」販售案，強調未來所有工業原料都須建置溯源管理機制及追蹤流向，避免類似情事發生。

台中市政府為維護並建構食安模範城市，訂定「食安139」政策，建立「1」座美食安心模範城市，透過政府、業者、消費者「3」方夥伴合作，選擇「9」項優先策略行動達成目標，其中成立「台中市政府衛生局實驗室」，以科學數據打擊犯罪。

衛生局指出，此實驗室除購置新穎儀器設備外，並重視人員培訓。衛生局檢驗科人員每年須通過國內外檢驗機構的能力試驗，去年也順利通過社團法人國家生技醫療產業策進會國家品質標章（SNQ）生物科技組驗證，實驗室能力已與世界接軌。1051223

(中央社)