藍鈞天耶誕平安夜 與前世情人預約甜蜜約會

藍鈞天(左起)、連俞涵及李國毅。(東森提供)

連俞涵劇中在頂樓搭帳篷。(東森提供)

連俞涵劇中在頂樓搭帳篷。(東森提供)

連俞涵在台視、東森《如朕親臨》劇中因無家可歸，發現父親的登山露營器具，直接在頂樓上架起帳篷，她說：「因為很熱愛大自然與爬山，所以對露營活動很感興趣，印象中第一次搭帳棚的經驗，是在國中的時候，老師帶著大家體驗搭帳棚宿營，但當時所搭的帳棚是簡易式立即可攤開的，並沒有像劇中的豪華配備這麼複雜。」

她說，「當時體驗露營過程中，感覺都挺好的，除了山上很冷之外，一切都很習慣沒什麼不舒服的地方；我自己甚至曾經在跨年夜與愛好爬山的朋友，特別相約到山上露營跨年，可以享受沒有擁擠人潮的大自然美好環境，迎接新的一年到來，反而在那次跨年夜，渡過很不一樣慶祝方式。」

連俞涵在劇中因認定真命天子就是藍鈞天，偷跑去看藍鈞天製作甜點的過程，期待著有一天也可以成為像他一般的好手藝，連俞涵實際上在日常生活中對於甜點的想法？「因為我本身不太喜歡吃很甜，所以喜歡帶有酸味的甜點，剛好檸檬塔的味道帶點微酸口感，是我每次必點的甜點之一，雖然並不擅長作甜點，偶爾也會到朋友家聚會一起做些簡單的小點心。」

劇組正如火如荼趕拍，本周播出剛好適逢耶誕平安夜，李國毅首度與連俞涵要在劇組拍攝中度過，唯獨剛晉升為人父的藍鈞天，今年的耶誕平安夜幸運沒有被劇組安排工作，目地是為讓他可以與寶貝女兒渡過屬於父女倆的第一次耶誕平安夜，為此，藍鈞天非常感謝劇組的貼心。

他也對正在加緊趕拍中的李國毅與連俞涵感到不好意思，特別自掏腰包買了點心表示心意，也希望以甜點慰勞共同奮戰的主要演員，讓忙碌不斷的劇組充滿溫馨畫面。而連俞涵因為在劇中與李國毅誤會不斷，同步又對藍鈞天充滿愛慕之意，為符合劇中橋段，應景俏皮的親手餵食身為人夫與人父的藍鈞天，故意斜眼冷落在劇中與他頻頻槓上的李國毅，現場氣氛歡樂。

(中時)