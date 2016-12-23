中市勞工局宣導《勞基法》一例一休等新制
立法院6日三讀通過《勞動基準法》部分條文修正案，總統府21日公布，自今（23）日起生效，各界關注的「一例一休」、「休息日加班費提高」、「應提供工資明細」等條文，均自今日起施行；新制特別休假規定及刪除7天國定假日，自明年1月1日起施行；輪班制勞工換班休息時間至少11小時部份，則由行政院另訂施行日期。
勞工局長黃荷婷表示，這次修法施行日期及重點包括：自12月23日起施行之條文內容：勞動基準法第36條修正為每7日應有2日之休息；提高休息日出勤工資並將出勤時數納入每月延長工時總數計算，以及雇主應於發給工資時，提供勞工工資各項目計算方式。
其次，自明年1月1日起施行之條文內容：國定假日回歸內政主管機關相關規定之一致性規範，刪除7天國定假日；提升並強化勞工特別休假權益，新增年資滿6個月以上、未滿1年之勞工應享有特別休假3日。以及行政院另訂施行日期之條文內容：輪班制勞工換班休息時間至少11小時。
為使台中市各行業了解並遵循勞動法令，勞工局將持續規畫多元宣導、輔導措施，辦理多場次勞動基準法令宣導會及輔導事業單位遵循勞動基準法說明會，以提升台中市勞動條件水準。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。