中市勞工局宣導《勞基法》一例一休等新制

台中市勞工局長黃荷婷表示，為使各行業了解《勞動基準法》並遵循勞動法令，將持續規畫多元宣導、輔導措施。（盧金足攝）

立法院6日三讀通過《勞動基準法》部分條文修正案，總統府21日公布，自今（23）日起生效，各界關注的「一例一休」、「休息日加班費提高」、「應提供工資明細」等條文，均自今日起施行；新制特別休假規定及刪除7天國定假日，自明年1月1日起施行；輪班制勞工換班休息時間至少11小時部份，則由行政院另訂施行日期。

勞工局長黃荷婷表示，這次修法施行日期及重點包括：自12月23日起施行之條文內容：勞動基準法第36條修正為每7日應有2日之休息；提高休息日出勤工資並將出勤時數納入每月延長工時總數計算，以及雇主應於發給工資時，提供勞工工資各項目計算方式。

其次，自明年1月1日起施行之條文內容：國定假日回歸內政主管機關相關規定之一致性規範，刪除7天國定假日；提升並強化勞工特別休假權益，新增年資滿6個月以上、未滿1年之勞工應享有特別休假3日。以及行政院另訂施行日期之條文內容：輪班制勞工換班休息時間至少11小時。

為使台中市各行業了解並遵循勞動法令，勞工局將持續規畫多元宣導、輔導措施，辦理多場次勞動基準法令宣導會及輔導事業單位遵循勞動基準法說明會，以提升台中市勞動條件水準。

(中時)