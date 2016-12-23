海基會副董張天欽請辭 傳前國防部副部長柯承亨接任

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海基會發言人李麗珍今天表示，海基會副董事長兼秘書長張天欽因其階段性任務己完成，已在近日請辭秘書長職務。

海基會發言人李麗珍指出，張天欽秘書長在今年上半年接受此過渡性安排，在兩會新人事初期，協助加強海陸兩會聯繋合作，目前兩會協調度高、合作良好，且海陸兩會預算己經內政委員會審查，其已圓滿完成階段任務。

張天欽原為海國法律事務所所長，專精《海商法》及《比較海運法》，曾代表民進黨參選金門立委；接任陸委會副主委之前，為民進黨廉政委員會主委。

張天欽代表陸委會，擔任海基會董事席次；在蔡英文總統指派前外交部長田弘茂接掌海基會之後，依往例由被推選為副董事長，並兼任海基會祕書長，統籌海基會會務。

日前張天欽被傳出持有民視股票，不符合政務官不得投資媒體的規定，遭外界質疑。張天欽也已透過陸委會表示，將在近日內處理所持有的股票。

媒體報導，將要接任海基會副董的，是國防部前副部長柯承亨。柯為法學界出身，為前總統陳水扁的重要幕僚，曾任陳水扁國會辦公室國防組召集人、福爾摩沙基金會執行長、國安會諮詢委員、國安會副祕書長，及國防部副部長。後來因涉國務機要費等案遭起訴，最終無罪定讞。

(旺報)