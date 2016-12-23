學生團體籲支持婚姻平權 否則丟選票
學生促進婚姻平權聯盟今天表示，近期邀全國大專院校師生連署已破5萬份，並向總統蔡英文喊話，不要忘選前承諾，應表達婚姻平權立場，否則青年選票就會跑票。
學平盟上午在立法院舉行記者會，台灣國際同志權益促進會發言人陳志明表示，政府應兌現選前承諾，表達婚姻平權議題立場，也呼籲朝野政黨，下一代都在校園內關注婚姻平權法案立法過程。
宜蘭大學「原色思潮」社長林杏儒說，呼籲反對婚姻平權的立法委員，「青年的票掌握在你們手中，忽視我們的聲音的話，你們的票源將會流失」，請思考婚姻平權真正價值，重新決定；呼籲蔡總統，別讓選前婚姻平權承諾變口號，重視學生聲音，加速法案通過，反對另立專法。
朝陽科技大學「彩虹夢境社」社長范永樂表示，學生連署就是要告訴立委與執政黨，年輕人選票藏在校園，法案在審、青年在看，如果無法兌現當初承諾，「青年選票就會跑票」，青年會串連到法案通過為止。
清華大學「清交部落革」成員洪翊軒說，請立委不要再提專法選項，已傷害許多人，應支持婚姻平權，「你們做不好、不符合我們期望，一定會被淘汰」。1051223?
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。