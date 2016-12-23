學生團體籲支持婚姻平權 否則丟選票

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學生促進婚姻平權聯盟今天表示，近期邀全國大專院校師生連署已破5萬份，並向總統蔡英文喊話，不要忘選前承諾，應表達婚姻平權立場，否則青年選票就會跑票。

學平盟上午在立法院舉行記者會，台灣國際同志權益促進會發言人陳志明表示，政府應兌現選前承諾，表達婚姻平權議題立場，也呼籲朝野政黨，下一代都在校園內關注婚姻平權法案立法過程。

宜蘭大學「原色思潮」社長林杏儒說，呼籲反對婚姻平權的立法委員，「青年的票掌握在你們手中，忽視我們的聲音的話，你們的票源將會流失」，請思考婚姻平權真正價值，重新決定；呼籲蔡總統，別讓選前婚姻平權承諾變口號，重視學生聲音，加速法案通過，反對另立專法。

朝陽科技大學「彩虹夢境社」社長范永樂表示，學生連署就是要告訴立委與執政黨，年輕人選票藏在校園，法案在審、青年在看，如果無法兌現當初承諾，「青年選票就會跑票」，青年會串連到法案通過為止。

清華大學「清交部落革」成員洪翊軒說，請立委不要再提專法選項，已傷害許多人，應支持婚姻平權，「你們做不好、不符合我們期望，一定會被淘汰」。1051223?

(中央社)