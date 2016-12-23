林濁水：台美關係正面 兩岸不必太悲觀
前立法委員林濁水今天表示，美國總統當選人川普（Donald John Trump）上台後，台美關係正面，但兩岸關係不穩定，有風險也有機會，政府須仔細拿捏，處理不必太悲觀。
民主進步黨籍立委邱志偉、劉世芳上午在立法院召開「川普上台，台美中三邊關係的變與不變」公聽會，林濁水表示，美中關係會更緊張，台美關係會傾向較樂觀，除經濟，安全、政治方面應是正面。以前美國是聯中制蘇，會不會進一步發展成聯蘇制中，有這個跡象。
他說，如果延續「一中」政策，用舊觀念看新局面做政策建議時，是不是有問題？未來狀況，就政治面看兩岸關係，可能是不穩定，可能有很多機會，也可能會有很大風險，高度不確定。
未來兩岸關係，林濁水表示，政府要小心而敏銳掌握，過去兩年台灣在這種格局下拱出的機會沒掌握，一再流失，如果有較仔細的拿捏，未來台灣處理與北京狀況，可不必太悲觀。
台灣民主基金會執行長徐斯儉說，川普與中國關係一定趨向對抗，核心價值不是反中、而是讓美國再偉大、找回工作機會。川普在意經貿不平衡、操縱匯率等問題，都圍繞美中經貿關係，視為美國再崛起障礙，上台後一定會施壓談判。
徐斯儉說，中國領導人習近平是否在談判上讓步，非常為難，他不認為習近平會在中國共產黨第19次全國代表大會前，自找麻煩主動把台海弄得很僵。1051223
(中央社)
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