就職2週年 徐耀昌展現穩健施政成果

苗栗縣政府23日舉行縣長徐耀昌（圖）就職2週年記者會，除展現在縣庫拮据下穩健施政成果，徐耀昌也在會中宣布資金到位，度過年關沒問題，且所有約聘僱臨時人員明年全數留聘。中央社記者管瑞平攝 105年12月23日

苗栗縣政府今天舉行縣長徐耀昌就職2週年記者會，除展現在縣庫拮据下穩健施政成果，徐耀昌也在會中宣布資金到位，度過年關沒問題，且所有約聘僱臨時人員明年全數留聘。

苗栗縣長徐耀昌就職2週年，縣府今天以記者會形式發表「穩健務實 卓越苗栗」施政成果，除縣府各局處團隊外，苗栗縣議會有議長夫人張淑芬、副議長陳明朝和謝芳紋、劉寶鈴、韓茂賢等多名議員到場，頭份、竹南、大湖、三義等多鄉鎮首長均到場參加，綠營的苑裡鎮長杜文卿也以民進黨苗栗縣黨部主委身分出席；此外，包括京元電子、裕隆、聿新生技、立康生醫等企業廠商也前往祝賀。

徐耀昌2年前就任縣長即面臨縣府嚴峻財政缺口，今天發表就職演說，首先感謝立委徐志榮、陳超明居間溝通協調，中央全力協助各項財政調度問題，年底亟待支出的新台幣15億元資金也已經到位，「度過年關沒有問題」。

「認真才能理想成真！」徐耀昌說，前幾天駕駛告訴他，2年來座車已跑了15萬公里，足足可繞台灣130圈，儘管縣庫困窘，仍需一步一腳印務實打拚，今年初三義、南庄獲國際雙慢城認證，推動中的三義舊山線鐵道自行車RailBike，預計106年底試營運，可望成為國際旅遊新亮點。

徐耀昌指出，縣府招商馬上辦中心，促使47家廠商進駐，投資金額逾700億元，創造近萬個就業機會，另外積極爭取中央補助經費推動苗栗北橫公路等重大交通建設、輔導社區、產業轉型升級，開拓文創、觀光旅遊市場，提高苗栗農特產品國際知名度。

徐耀昌說，2年來透過教育、青創、社會住宅、長照社區關懷等政策，希望打造苗栗成為從小至青壯年到老年，都能獲得完善照顧的幸福城市。

徐耀昌也感謝縣府團隊在資源困窘，人力一再緊縮下仍能全力以赴，他在會中宣布所有約聘雇臨時人員，除9人辭職外，明年全數留聘，希望大家繼續攜手為建設苗栗打拚。1051223

(中央社)