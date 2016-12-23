陳光復：106年為景觀再造年

我要評比

澎湖縣長陳光復今天在就職2週年記者會表示，澎湖在幸福市與光榮感全國調查中分居前兩名，並宣佈明年是澎湖景觀再造年，迎接西元2018年世界美麗海灣年會。

陳光復表示，全面改善馬公篤行十村、台華輪更新、郵輪碼頭、油槽遷移、道路改善和國際廣場等景觀再造，串聯起馬公第一到第三漁港新灣區，讓澎湖亮起來，藉年會向全世界發聲，歡迎世界各地遊客到澎湖觀賞美麗景觀。1051223

(中央社)