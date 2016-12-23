藍中常會硬開 郝龍斌呼籲再討論
國民黨副主席郝龍斌23日中午到台北車站一樓大廳，參加立院國民黨團舉行的「聖誕報佳音，反核食救孩子」公投聯署活動，受訪時郝龍斌表示，關於21日中常會在人數不足下開會通過黨主席選舉制度變更的爭議，認為「這對民主、制度來講都是很嚴重的一件事」，他呼籲下周的中常會中常委能踴躍出席，「黨中央也要展現高度和風度，重新討論黨內選舉各個議案。」
郝龍斌說，40人的中常會，不到四分之一的中常委出席，只有8位左右，「這對民主、制度來講都是很嚴重的一件事情，我們要深刻了解，透過民主機制，爭取黨內支持認同，不然怎麼讓人民有感？」
郝龍斌稱，「如果我們在中常會，都沒辦法凝聚共識，怎麼讓民眾有感？」他引述有一位懂法律的黨內支持者講：「如果38個中常委請假，難道只要1個人，就是超過1/2，就能開會？」
他強調：「我個人對於黨主席、黨內選舉，我個人沒有特別意見，只要大家接受就好。所以下一次中常會，我鼓勵所有中常委出席，黨中央也要展現高度和風度，重新討論黨內選舉各個議案，只有這樣我們才能真正凝聚共識，得到大家的支持和認同。」
(旺報)
關鍵字：郝龍斌
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