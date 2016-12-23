張靜之當小三 挨轟「妖女」

連靜雯(右)和張靜之。(三立提供)

連靜雯(左)與亮哲。(三立提供)

與韓宜邦的感情戲。(三立提供)

感情戲。(三立提供)

三立、八大《白鷺鷥的願望》上週播出收視領先同時段戲劇，有線收視達4.47，吸引135萬人收看，是近兩年收視最高的台灣好戲。24日晚該劇將播出完結篇，批踢踢的討論聲不斷，細數最慘的演員是張靜之，她從與姊夫發生關係後就不斷被咒罵，一直延燒至最後一集，觀眾太入戲，還稱她為「妖女」。

而韓宜邦雖因酒醉誤事，劇中背叛了老婆連靜雯，但因事屬無奈，加上他對連靜雯的專情執著，竟讓觀眾改變風向球讚他這角色是真男人最終回中，連靜雯是否能接受亮哲？還是會與韓宜邦重修舊好？劇情揪心。

(中時)