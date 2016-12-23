就職10週年 陳菊感謝市民支持

高雄市長陳菊今天舉行就職10週年記者會，感謝高雄市民10年來支持愛護，並細數10年政績表示，任期最後兩年將全力以赴，不辜負市民期待。

陳菊主政港都將屆滿10週年，上午率高雄市政府團隊舉行「回首十年、築夢百年」記者會。

媒體關心陳菊是否接閣揆？陳菊表示，行政院長林全是她過去在台北市政府的同事與好友，大家都知她非常支持林全，而林全溫和、堅定有理想，社會應看林全表現越來越穩健。她支持林全，當前沒這樣的假設性問題。

她說，會很努力、很珍惜在高雄的每一天，高市府團隊會對高雄負責。民主進步黨在中央政府執政這7個月，對高雄有很多重大規劃，包括205兵工廠遷廠、高雄捷運延伸路竹與五輕關廠等，這對高雄百年發展及轉型有重要關鍵。

陳菊表示，中央一定要重視南北平衡，也相信出身南台灣的總統蔡英文一定會聽到南部聲音，中央建設一定會重視南台灣發展。林全也給予高雄大力支持，只要國家領導者了解、不長期失衡，她對高雄充滿信心，未來高雄發展資源上，中央一定會支持。1051223

(中央社)