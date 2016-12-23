法院文件曝光 小布控裘莉損害孩子隱私
法院文件今天顯示，美國男星布萊德彼特指控安潔莉娜裘莉損害他們孩子的隱私，要求法官不要公開兩人離婚過程中有關孩子們的細節。
52歲的「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）和41歲的安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）育有3男3女，最大15歲，最小8歲。6個小孩中有3個是領養。
法新社報導，根據在洛杉磯法院提出的動議，男方律師團宣稱，布萊德彼特分居的妻子幾乎沒有考慮到子女福祉。
小布的律師團認為，裘莉早已違反保護孩子隱私的協議，包括公開家庭治療師名字。
律師團指控裘莉「盡可能設法讓所有指控攤在眾人眼底」，沒有考慮對子女的衝擊。
裘莉9月以無法協調的歧異為由訴請離婚，爭取小孩單獨監護權。
小布先前被控在法國飛美國洛杉磯的飛機上對小孩施暴，美國聯邦調查局（FBI）和社工調查後已還他清白。
小布正在爭取共同法定監護權和共同生活監護權。根據暫時監護權協議，他獲准在治療師監督下探視。
根據協議，裘莉有權與孩子住在洛杉磯租屋。
小布的動議案預定1月17日審理。（譯者：中央社盧映孜）1051223
(中央社)
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