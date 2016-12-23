因應東海局勢升溫 日本增防衛預算
根據CNN的報導，日本為了準備未來在東海可能與中共爆發的衝突，於12月22日編列了高達4,400萬美元的2017年防務預算。
日本打算利用這些經費，打造六艘裝備新型聲納的潛艦用於抗衡解放軍海軍計畫的島嶼爭奪戰。與此同時，日本內閣還同意為海上保安廳提高12%的預算。而長期以來，海上保安廳的任務就是巡視釣魚台列嶼的周邊海域。台灣、中共與日本都聲稱擁有釣魚台列嶼的主權。也因此，在釣魚台列嶼周遭活動的台灣漁船經常遭到日本海上保安廳船隻的搜捕與追撞。
報導指出，海上保安廳還在國土交通省的同意下，計劃建造可以裝載直升機的大型水面艦艇。近年來，東海局勢不斷升溫。中共指控日本戰鬥機對其飛入東海上空的偵察機發射干擾彈，日本則指出解放軍空軍威脅到了釣魚台列嶼到宮古島一帶的空域安全。而日本打算增加防衛預算的另外一個原因，則是面臨來自北韓的飛彈威脅。
出於更有效攔截北韓飛彈的需要，日本決定將更多的預算用於投資美國領導的飛彈防禦系統，並且提升神盾艦的作戰能力。另外，還有相當大部份的預算將被用於採購六架F-35戰鬥機。未來，F-35的生產線將被移植到日本，以全面提升航空自衛隊的作戰能力。面臨殲-20與殲-31的挑戰，航空自衛隊取得F-35被普遍認為是必要之舉。
(中時電子報)
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