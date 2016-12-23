燃脂、消腫、熱量消耗多！冬天運動瘦更快
許多人總是擔心冬天易發胖，卻不知道其實冬天瘦得快，建議民眾在冬天維持運動習慣，把握冬季減重好時機！
與夏天不同的是在冬天運動，因氣候寒冷，身體較不會有排熱需求，體溫會較難升高，因此身體排汗量減少，身體為了發熱也會需要消耗更多熱量，因此冬天的基礎代謝率會變高，此時從事慢跑、健走等有氧運動，身體所消耗的熱量也較多。
要注意的是，運動後沒多久身體曝露在低溫的環境，體溫快速下降，血管便會急速收縮，容易使血壓升高，若有心血管方面的問題，容易造成急性發作，應注意運動後要添加衣物，注意身體保暖，避免身體溫度快速流失。另外，中老年族群也應留意，早晚溫度偏低應避免外出運動，當從溫暖的室內到戶外時，血管也會急速收縮，因特別留意。
冬天時運動不會滿頭大汗，運動完身體也較暖和，雖說冬天運動相對來說是較舒適的，但提醒民眾冷熱的變化容易造成身體負擔應留意。
(中時電子報)
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