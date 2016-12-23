用藥錯誤恐洗腎喪命！3大最常誤用的藥是....
多數人常常忽略正確用藥的重要性，導致療效降低甚至好不了，常見的錯誤用藥觀念像是自行調整藥物劑量或停藥、服用錯誤的劑量、看錯服藥指示或是吃藥時間錯誤。曾發生父母幫孩子用肛門塞劑，結果沒有拆開包裝，導致肛門破裂流血；把痠痛貼布剪成好幾塊，破壞藥物進入皮膚的機制。對於民眾的錯誤用藥觀念層出不窮，其中3大最常被誤用的藥品是什麼呢？
一、安眠藥
根據統計，國人每年共吃了3.3億顆安眠藥，需求量相當大。但藥師表示若是將安眠藥配酒，會造成藥效加重抑制中樞神經，甚至引起假性中風；也禁止跟葡萄柚果汁一起服用，因為葡萄柚會讓藥物代謝變慢，倘若停留在體內過久，恐怕會導致藥物殘留；不建議和油炸高脂的食物一起吃，會影響藥物吸收。此外，安眠藥也建議睡前半小時再吃，才能發揮良好功效。
二、止痛藥物
治療疼痛最常見的為服用止痛藥，如果過量使用止痛藥物，雖然可以減輕疼痛，但容易造成肝臟、腸胃、腎臟的傷害，曾發生癌症患者使用嗎啡類的止痛貼布，貼太多地方導致劑量過高，差點送命。除此之外，使用止痛藥禁止飲酒，否則可能會引起肝損害。
三、降血壓藥物
對於高血壓患者來說，需要降血壓藥來良好控制血壓，只是有些民眾擔心會對降血壓藥物成癮或擔心會傷腎，未按照醫囑服用，甚至有些患者會私下停用降血壓藥物，反而讓高血壓更嚴重，更可能會提升洗腎風險！
為了建立民眾正確的用藥觀念，由「健康資訊讚」進駐藥局來改善民眾的用藥知識和行為，可藉由藥師的解說與機台上的衛教宣導，讓民眾更了解這方面的議題，另外也要民眾務必遵守藥師的建議和瞭解藥袋上的標示來使用。
(中時電子報)
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