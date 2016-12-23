立院三讀 擴大社會住宅保障弱勢
立法院院會今天三讀修正通過住宅法部分條文，社會住宅提供給經濟或社會弱勢比例，由1成提高到3成；房東出租房屋給弱勢族群，每屋每月免繳綜合所得稅額度最高新台幣1萬元。
立法院院會20日二讀修正通過住宅法部分條文，上午院會中繼續完成三讀。條文明訂，為照顧社會弱勢居住需求，由政府或民間興辦的社會住宅，應以縣市轄區為計算範圍，至少提供30％以上比率出租給經濟或社會弱勢。
增訂「公益出租人」條款，鼓勵房屋所有權人將房屋出租給符合租金補貼申請資格的人，在出租期間房東租金收入所得，免繳綜合所得稅，但每屋每月免稅額度最高不得超過1萬元，可按自用住宅用地課地價稅。
為落實照顧弱勢者居住權益，條文明訂，弱勢者目前承租的房子如果是違建，未來可繼續申請補貼3年，做為社會住宅蓋好前緩衝期，但同一申請人以申請一次為限。
院會通過2項附帶決議，住宅法立法目的不僅應解決都會地區青年及弱勢民眾住宅需求，更應兼顧偏遠及離島地區民眾居住正義，避免資源分配不均，過度集中於直轄市及都會地區，擴大城鄉差距。
主管機關應每半年定期公告中央政府補助各地方政府住宅相關經費，及各地方政府預算執行狀況，並針對財政能力不佳縣市建立適當經費補助標準，不應以競爭型計畫限制偏遠及離島地區發展。
另外，有關興辦專供原住民承租的社會住宅，主管機關應協助寬籌經費、人力。涉及承租者申請資格、程序、租金計算、分級收費、租賃與續租期限及其他應遵行事項辦法，由主管機關訂定。1051223
(中央社)
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