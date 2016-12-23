海基會秘書長 張天欽請辭

我要評比

海峽交流基金會副秘書長兼發言人李麗珍今天表示，海基會副董事長兼秘書長張天欽因階段性任務己完成，已在近日請辭秘書長職務。

李麗珍表示，張天欽在今年上半年接受過渡性安排，在行政院大陸委員會與海基會新人事初期，協助加強海陸兩會聯繫合作，目前兩會協調度高、合作良好，且海陸兩會預算己經立法院內政委員會審查完畢，已圓滿完成階段任務。1051223

(中央社)