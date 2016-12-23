防三高、增強記憶力 學會地中海飲食4重點！
義大利是全球排名第五個長壽的國家，研究指出飲食習慣正是讓義大利人長壽的原因，許多專家還因此出書推崇義大利的地中海飲食，身體健康與飲食習習相關，身在台灣如何效法義大利的地中海飲食呢？
現代人飲食習慣普遍不良，過多的油、鹽、造成身體負擔，導致新陳代謝疾病例如：肥胖、高血糖、高血脂等等，長期下來引發心血管疾病甚至癌症的風險；根據專家指出，地中海飲食是維持健康的好選擇，研究發現地中海飲食有助降低罹患心臟病、糖尿病的風險，還能活化大腦，減少中風與失智機率。
地中海飲食是地中海沿岸的南歐國家，以大量蔬菜水果、非精緻的五穀雜糧、海鮮、家禽、橄欖油等食材為主的飲食風格，其實台灣也盛產各類食材，食材豐富度不輸地中海，重要的是民眾要建立正確的飲食觀念，建議以下食材民眾應融入日常飲食中：
1. 大量、種類豐富的蔬果：
台灣蔬果不輸國外，每餐攝取到豐富的蔬果，就#於攝取到維生素、礦物質、纖維質等營養。
2. 少吃紅肉：
可選擇深海魚類、雞肉、黃豆製品等做為蛋白質的攝取來源。
3. 使用橄欖油與適量堅果：
優質的油脂含單元不飽和脂肪酸，有助降低體內壞的膽固醇，堅果與橄欖油或苦茶油都是良好的油脂來源。
4. 適量紅酒：
紅酒富含多酚，有助降低心血管疾病，但建議一天不喝超過50毫升，避免肥胖問題。
提醒民眾效法地中海飲食法，應各類食材均衡攝取，不可只選擇單一食材，並注意烹調方式，避免油炸與重口味調味，可多利用天然的食材增添風味，如：九層塔、迷迭香、胡椒等等，真正實踐地中海飲食。
(中時電子報)
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