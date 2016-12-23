幫廖家野球兄弟度過難關 捐款帳戶公佈
桃園市大溪高中在21日發生工安意外，廖忠仁、黃秀妹夫妻不幸過世，留下一對在麟洛國中打棒球的兒子廖紹明、廖緯捷，麟洛總教練王子燦也希望外界能對痛失雙親的孩子伸出援手。學校和有關單位今(23日)開會討論後，盼外界能將善款存入受難者大兒子的帳戶，之後也將替兩人成立基金會。
廖姓夫妻來自台東阿美族，屬家境清寒家庭，夫妻倆為讓兩名兒子受好的教育，並能延續棒球夢，在北部工地工作、打零工，但21日遭遇不幸，留下還在麟洛國中就讀的兒子廖紹明(國三)、廖緯捷(國二)。意外發生後，王子燦盼外界能提供兩人援助，今天公佈專款專戶，王子燦也並代表受難者家屬向外界表達感謝之意。
捐款帳戶
郵局局號：0011341 帳號：0602204 戶名：廖紹明
(中時電子報)
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