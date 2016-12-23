防出血不止！服抗血栓藥品開刀要注意...
為了降低或預防血液中的血栓形成，會開立抗凝血藥物，來延長凝血時間，減少缺血性腦中風、肺栓塞或心肌梗塞等等疾病的發生，但是如果患者在開刀時，要注意以下的事情，以免因延長凝血時間，造成出血不止的風險。
哪些手術要特別注意呢？以中度和高度出血風險的手術為主，但是如果是拔牙、洗牙、根管治療或是白內障手術、胃鏡、大腸鏡檢查等等，看起來低出血風險的手術，建議和醫生討論有無需要停用抗血栓藥品之必要。醫師可以根據手術出血的風險及病人栓塞可能性來評估，接受手術前後如何正確服用抗血栓藥品，以免停藥太久形成栓塞。另外，如果停吃抗凝血藥品，也務必和藥師討論，培養「有病看醫師，用藥問藥師」的正確觀念！
接受外科手術時除了要注意是否有服用抗血栓藥物，此外如果有吃些具抗凝血功能的保健食品如紅麴、銀杏、納豆等等，建議術前停用7～10天，另外也有研究指出，減少胃酸分泌的質子幫浦抑制劑會與抗血栓藥物產生交互作用，因此若有服用抗血栓藥物，也別忘記要和醫師說明。現在全台共有百家藥局加入「健康資訊讚」，以一款數位影音互動式平台，可提升民眾的用藥安全，如想更加瞭解可以前往家中附近的社區藥局瞭解。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。