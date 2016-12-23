防出血不止！服抗血栓藥品開刀要注意...

如果患者在開刀時，要避免服用抗凝血藥物，以免因延長凝血時間，造成出血不止的風險。圖片來源：健康365

為了降低或預防血液中的血栓形成，會開立抗凝血藥物，來延長凝血時間，減少缺血性腦中風、肺栓塞或心肌梗塞等等疾病的發生，但是如果患者在開刀時，要注意以下的事情，以免因延長凝血時間，造成出血不止的風險。

哪些手術要特別注意呢？以中度和高度出血風險的手術為主，但是如果是拔牙、洗牙、根管治療或是白內障手術、胃鏡、大腸鏡檢查等等，看起來低出血風險的手術，建議和醫生討論有無需要停用抗血栓藥品之必要。醫師可以根據手術出血的風險及病人栓塞可能性來評估，接受手術前後如何正確服用抗血栓藥品，以免停藥太久形成栓塞。另外，如果停吃抗凝血藥品，也務必和藥師討論，培養「有病看醫師，用藥問藥師」的正確觀念！

接受外科手術時除了要注意是否有服用抗血栓藥物，此外如果有吃些具抗凝血功能的保健食品如紅麴、銀杏、納豆等等，建議術前停用7～10天，另外也有研究指出，減少胃酸分泌的質子幫浦抑制劑會與抗血栓藥物產生交互作用，因此若有服用抗血栓藥物，也別忘記要和醫師說明。現在全台共有百家藥局加入「健康資訊讚」，以一款數位影音互動式平台，可提升民眾的用藥安全，如想更加瞭解可以前往家中附近的社區藥局瞭解。

(中時電子報)