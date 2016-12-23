《天才衝衝衝》耶誕特輯　張文綺推曹雅雯進火坑

ALBEE(左起)、曾國城、徐乃麟及張文綺。(華視提供)

徐乃麟及張文綺。(華視提供)

曹雅雯(中)。(華視提供)

曹雅雯(中)。(華視提供)

節目來賓穿「Dress Code」以紅綠兩色為主。(華視提供)

迎接耶誕節，華視周六晚間十點《天才衝衝衝》特別在平安夜推出特別企劃，佈景裝飾的十分耶誕風格。來賓服裝也是不惶多讓，「Dress Code」以紅綠兩色為主，主持人張文綺穿了平口的紅色小禮服，扮成性感耶誕女郎，自稱自己是性感耶誕小妖精，還自信的說要迷倒曾國城，引來不少白眼，ALBEE戴著麋鹿角穿著綠色貼身洋裝，大露事業線展現好身材，眾來賓們也各自扮成不同的耶誕造型，充滿耶誕氣息。

本集邀到兩對演藝圈的好姊妹來一起過耶誕，傻大姊張文綺帶著近日發行新專輯的好姐妹，台語天后曹雅雯來上節目，兩人近日皆發行新專輯。身為師姐妹的兩人私下感情超好，曹雅雯為情義相挺張文綺發新專輯，竟跨刀突破大唱RAP，讓張文綺又驚又喜，大爆平時走文藝路線的曹雅雯，其實心中是非常狂野的，曹雅雯害羞說：「師妹一直想要推我進火坑！」昔日「黑澀會美眉」貝童彤、APPLE一同過耶誕，兩姊妹久沒一起上節目，兩人笑說：「一見到彼此就非常興奮，在攝影棚裡的耶誕樹旁拍了一堆照片呢！」

「你是WORD演」單元中十分被看好的組合APPLE及彥均，兩人上場前信誓旦旦一定可以順利答題，兩人卻把「行憲紀念日」猜成了「麻油雞麵線」，十分沒有默契的兩人，還被有「WORD演三傻」封號的楊子儀譏笑：「我終於找到比我笨的人了！」兩人在遊戲過程當中苦惱不已，彥均大喊：「我覺得我們好像白痴！」最後用了第三個題示「哪裡看的到」，主持人提示了「月曆」，兩人才恍然大悟猜出「行憲紀念日」，猜不出答案的表現，讓兩人最後抽禮物也沉浸在懊惱情緒中、開心不起來。

口碑叫好的經典單元「天才驚曲獎」，應觀眾要求於耶誕特輯重新回歸，特別找音樂製作人羅文聰來評審兩隊人馬＂驚人＂的歌聲，本集挑戰耶誕歌曲由國語翻成台語唱出，萬眾期待的「乃副歌」又重出江湖，用荒腔走板及搶拍的歌聲征服全場。

(中時)