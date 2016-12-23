就是要「強攻」 中信兄弟新主帥 墨西哥聯盟冠軍教頭

中信兄弟11月底宣布教練團改組，總教練吳復連下台，今正式宣布新總教練，將由曾擔任美國西雅圖水手隊 3A 打擊的史奈德擔任明年總教練。(中時資料照 范揚光攝)

中信兄弟日前宣布教練團改組，為強化球隊戰力，盼能夠打造美式球風，今(23日)宣布，將聘請具有美國大聯盟背景的美籍總教練史耐德(Cory Snyder)擔任中信兄弟總教練，將是包括前身兄弟象在內，隊史首位美籍總教練。

史耐德總教練2014年至2015年曾擔任美國西雅圖水手隊3A打擊教練，今年(2016年)擔任墨西哥聯盟球隊 Pericos de Puebla 總教練兼打擊教練，帶領球隊勇奪墨西哥聯盟總冠軍，球隊上壘率及長打率皆位居聯盟第二、打擊率則為聯盟第三。

為了招募合適的總教練人選，中信兄弟球團董事長陳信揚日前特別飛抵美國，親自面試多位具備大、小聯盟經歷的優秀教練，最後決定聘請擁有優秀執教經驗的史耐德總教練。

球團表示，明年是中信接手球隊的第四年，球隊面臨重要的轉型期，因應當今世界棒球偏向美式風格，中信兄弟將借重史耐德總教練和多位外籍教練豐富的執教經驗、優異的戰績及溝通能力，期望帶領中信兄弟以全新球風，於明年球季挑戰總冠軍。

史耐德總教練預計明年一月中旬抵台，並主持1月18日的球隊春訓，後續中信兄弟將再聘請一至二位外籍投手教練，預計一月中旬抵台加入教練團，協助史耐德總教練帶領球隊。

(中時電子報)