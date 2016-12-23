富少民宿種大麻惹警上門 父怒斥不懂事
花蓮今年最大宗的大麻種植案！鳳林鎮1名23歲黃姓富少，利用自家休閒民宿當起「大麻農場」在房間內搭建溫室種植40株大麻，市值逾5百萬，未料距離「收成」還有2周就被警方查獲，黃男父親驚聞痛斥孩子不懂事，警訊後被依毒品罪嫌移送偵辦。
花蓮縣警局刑警大隊追查毒品犯罪集團時，意外察覺黃姓男子涉嫌從國外郵寄走私大麻種子種植，計畫販售牟利，調查發現高中學歷的黃男從網站學習栽種大麻技術，在鳳林鎮一處民宿2樓隔出3間簡易溫室，利用電扇、冷氣及自動照明設備來控制溫度及濕度，加速大麻生長。
警方指出，黃男種植手法相當專業，還有「插枝」繁殖法，可以更快培育出大麻，短短4個月內40棵植株都已開出大麻花，最高植株約與140公分的國小生相當，若乾燥後純度比大麻葉還高，以1公克大麻花市值800元至1000元估算，總價高達500萬元。
據悉，黃男家中經營休閒民宿，環境景色幽美，綠意盎然，每晚房價要價5000元；黃男辯稱因為「好奇」犯案，坦承大麻收成後，網路上會有人向他接洽收購，22日中午黃男父親看見警察上門搜索，才得知愛子在家中種大麻，忍不住痛斥小孩不懂事。
花蓮刑大副大隊長鄭金龍表示，製造、販賣第二級毒品大麻，依法可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，幸警方及時收網，未讓毒品流出，也將持續調查大麻來源，今日偵訊後黃男被依《毒品危害防制條例》移送地檢署偵辦。
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(中時)
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